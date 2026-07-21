Los mensajes de la "Scaloneta" que se desahogó en redes sociales: la llamativa frase de "Dibu" Martínez

Los jugadores no ocultaron su dolor, pero tampoco se olvidaron de lo hecho y el orgullo de pertenecer a la mejor selección de la historia.

De a poco, a medida que llegaron a Buenos Aires o sus respectivos destinos, los futbolistas de la Selección Argentina comenzaron a publicar en sus redes sociales un balance, agradecimiento y muestras de dolor por la final ante España.

Como era de esperar, todos aguardaron que el capitán Lionel Messi fuera el primero en expresarse y, a partir de ahí, llegó la batería de posteos. Lo siguió Lautaro Martínez, con una frase que generó repercusión y así fueron llegando las publicaciones de la gran mayoría, con "orgullo" y "dolor" como palabras que se repiten.

La más sorpresiva, sin embargo, fue la del marplatense Emiliano Martínez. El "Dibu", figura ante España, fue por el mismo camino que el resto, pero dejó entrever la posibilidad de retirarse de la Selección.