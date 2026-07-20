"La mayoría eligió ver los partidos en su casa": el balance de la gastronomía tras el Mundial

Los horarios del Mundial despertaron nuevas estrategias y cábalas para ver los partidos de la Selección Argentina. Muchos marplatenses eligieron mirarlos en casa, mientras otros buscaron bares como una opción para reunirse con amigos y familiares.

En este contexto, el impacto dentro del sector gastronómico fue muy heterogéneo: "Los locales que contaban con televisores pudieron aprovechar los partidos de Argentina, mientras que muchos restaurantes y parrillas sin pantallas directamente optaron por no abrir durante esos horarios", señaló Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, en diálogo con Extra (102.1).

En términos generales, el Mundial no generó un incremento significativo de la actividad gastronómica. "La sensación predominante fue que la mayoría de las personas eligió disfrutar los partidos en sus casas. En cambio, sí crecieron las ventas por delivery, un canal que continúa consolidándose y que obliga al sector a adaptar su forma de comercialización", reveló.

Sobre este cambio de paradigma, indicó que "durante la pandemia muchos trabajadores comenzaron emprendimientos propios utilizando las redes sociales y las aplicaciones de reparto. Así surgieron las llamadas dark kitchens y los formatos exprés, que permiten operar con pocos empleados y costos mucho más bajos que un salón tradicional".

Sin embargo, también existe una fuerte preocupación por el crecimiento de la informalidad. Según el sector, "actualmente alrededor del 55% de la actividad es formal y el 45% restante opera de manera informal. La elevada carga impositiva favorece ese fenómeno y genera una competencia desleal que afecta a los comercios habilitados", concluyó.

De cara a las vacaciones de invierno y a una temporada que el sector espera con cautela, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica sostienen que el principal desafío ya no pasa solamente por atraer clientes a los salones, sino por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

Mientras el delivery continúa ganando terreno y crecen los formatos gastronómicos de bajo costo, advierten que la expansión de la informalidad representa una amenaza para los comercios que trabajan dentro del circuito formal y reclaman medidas que permitan equilibrar la competencia.