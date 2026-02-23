Para conmemorar su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial que brinda un 25% de descuento en la compra de pasajes hacia destinos nacionales e internacionales, con el objetivo de incentivar la demanda durante la temporada baja de 2026.

Esta oferta estará disponible exclusivamente para compras realizadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre, brindando a los pasajeros la oportunidad de planificar sus viajes con anticipación y acceder a precios más convenientes.

El descuento se aplica a distintos períodos según la ruta seleccionada, ampliando la flexibilidad para quienes deseen aprovechar la promoción. En vuelos dentro de Argentina, el beneficio alcanza a viajes programados entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, mientras que para destinos internacionales, la vigencia varía:

• En la red regional, el 25% de descuento está vigente para vuelos entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026.

• Para el Caribe, la promoción rige desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026.

• En el caso de Miami, el descuento aplica para viajes entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Además, Aerolíneas Argentinas ofrece la posibilidad de pagar los pasajes en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias, una medida destinada a facilitar el turismo interno y mejorar la conectividad regional.

Los pasajes con descuento pueden adquirirse a través de diversos canales oficiales: el sitio web de la aerolínea, el call center, sucursales y agencias de viajes tanto locales como internacionales, facilitando el acceso a esta promoción.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera en 37 destinos nacionales y 22 internacionales. Recientemente, la empresa dio a conocer su primer plan de inversión financiado con fondos propios, que contempla la incorporación de 18 nuevos aviones vía leasing, reforzando su flota y capacidad operativa.