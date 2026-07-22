Insólito robo: desapareció una ambulancia en la ruta 56

Una ambulancia de alta complejidad de una empresa privada de Pinamar fue robada en ruta 56.

Una ambulancia equipada para traslados de alta complejidad fue robada en circunstancias que son investigadas por la justicia luego de permanecer varias horas detenida a la vera de la ruta 56.

La investigación quedó a cargo de la policía de seguridad vial y de la fiscalía interviniente, que busca establecer cómo fue sustraído el vehículo y determinar su paradero. Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para esclarecer un episodio poco habitual ocurrido sobre una de las rutas bonaerenses.

Rotura de motor en ruta 56

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes pasado, cuando el vehículo, perteneciente a una empresa de emergencias con base en Pinamar, se dirigía hacia la ciudad de La Plata para concretar un traslado sanitario. De acuerdo con el testimonio del conductor, alrededor de las 4:30 la unidad sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 45 de la ruta, lo que obligó a detener la marcha.

Tras estacionar la ambulancia fuera de la calzada, el chofer intentó poner nuevamente en funcionamiento el motor, pero al no conseguirlo caminó varios kilómetros hasta encontrar señal telefónica y solicitar asistencia.

Poco después llegó otra ambulancia de la misma empresa para continuar con el servicio programado. El vehículo averiado quedó en el lugar con sus sistemas manuales de seguridad activados, aunque sin alarma ni dispositivo de rastreo satelital.

Cinco horas después, la ambulancia ya no estaba

Debido a la demora, el traslado sanitario finalmente fue suspendido. Horas más tarde, cerca de las 13, los trabajadores regresaron para retirar la unidad, pero descubrieron que había desaparecido. A pesar de recorrer la zona, no lograron localizarla ni encontrar indicios sobre su paradero.

El robo genera especial preocupación debido a que la ambulancia transportaba equipamiento médico de alto valor y elementos esenciales para la atención de emergencias. Entre ellos había un respirador, un electrocardiógrafo, un desfibrilador, una camilla de aluminio, una silla de ruedas, tablas espinales, tubos de oxígeno, sueros y un maletín con medicamentos utilizados en situaciones críticas, como adrenalina, diazepam y vasopresores.