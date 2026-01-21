Viajaba con una avioneta hacia Villa Gesell: tuvo que aterrizar en la ruta

La aeronave LV-HMY que debió aterrizar de urgencia en ruta 56.

Un particular episodio tuvo lugar en las últimas horas sobre la ruta 56, en jurisdicción del partido de General Madariaga, donde una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia.

Tras un sufrir un desperfecto mecánico en uno de los motores del aparato, el piloto Leandro Dinatolo de 51 años, debió recurrir a la cinta asfáltica para aterrizar la avioneta.

Por el hecho, sucedido a la altura del kilómetro 36, no se registraron heridos ni daños.

La aeronave LV-HMY viajaba desde Cañuelas hacia el aeropuerto de Villa Gesell cuando, alrededor de las 14 horas de este martes, el piloto debió ejecutar la maniobra de urgencia por la falla.