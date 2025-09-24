Se le prendió fuego el auto en la ruta y los daños fueron totales

Así quedó el rodado incendiado en ruta 56 tras ser consumido por las llamas.

Un incidente vial tuvo lugar este miércoles en la mañana sobre ruta 56, protagonizado por un vehículo que quedó consumido por las llamas.

Según pudo saber 0223 a partir de lo informado por fuentes de la policía vial, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 33 en jurisdicción del distrito de General Madariaga en los carriles en dirección hacia el partido de La Costa.

Sobre el vehículo, marca Citroën modelo C4 dominio PMM-320, se inició un incendio que terminó por destruirlo pese a la intervención de los bomberos que sofocaron el fuego.

El conductor del rodado, un hombre de 71 años con domicilio en la provincia de Santiago del Estero, resultó afortunadamente ileso.

El automóvil fue retirado del lugar por una grúa de la empresa concesionaria de la ruta y la calzada quedó liberada poco después.