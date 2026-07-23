Instalarán iluminación LED en 13 barrios de Mar del Plata: cuáles son y cuándo inician los trabajos

Buscan extender esta tecnología a zonas de la ciudad que aún cuentan con iluminación antigua.

A través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), el Municipio comenzó con la ejecución de un nuevo plan integral de iluminación LED que contempla en su fase inicial la colocación de 5.000 nuevos artefactos en diferentes barrios de Mar del Plata que todavía no disponen de esta tecnología.

Las nuevas luminarias mejoran notablemente la visibilidad durante la noche.

Con respecto al proyecto, el intendente Agustín Neme sostuvo que la “la iluminación es mucho más que cambiar un foco” y remarcó que significa "invertir en seguridad, prevención, orden y una mejor calidad de vida para todos los marplatenses”.

“Después de transformar las principales avenidas, plazas y espacios públicos, ahora damos un paso más para llevar esta tecnología a los barrios que todavía cuentan con iluminación antigua”, precisó el jefe comunal.

La primera fase del plan contempla la renovación de 5 mil artefactos.

A su vez, desde el área de Alumbrado Público detallaron que tres cuadrillas trabajan en simultáneo en los barrios Villa Primera, Don Bosco y Termas Huinco, e informaron que el esquema prevé un ritmo diario de recambio continuo de entre 50 y 60 luminarias, optimizando los recursos para avanzar de manera progresiva en cada sector.

Mientras avancen los primeros frentes de trabajo definidos, la nómina de los barrios beneficiados se irá ampliando, según comunicaron desde el Emvial.

Villa Primera, Don Bosco y Termas Huinco son los primeros barrios donde recambiarán las luminarias.

Este plan de modernización del parque lumínico no solo reducirá el consumo energético e impactará de forma positiva en el medio ambiente, sino que además brindará mayor intensidad de luz en la vía pública, aportando directamente a la seguridad y mejorando la visibilidad nocturna para peatones y conductores.