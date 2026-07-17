El Municipio retira cordones y carteles clandestinos que vecinos colocan para reservarse el estacionamiento en la calle. Foto: MGP.

¿Cuántas veces viste un cordón pintado de amarillo frente a una casa particular, una cadena bloqueando la vereda o un cartel de "prohibido estacionar" colocado por un vecino? Nada de eso es legal. Y el Municipio salió a retirarlo.

A través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), la Municipalidad de General Pueyrredon lleva adelante un programa de ordenamiento urbano destinado a detectar y retirar todo tipo de estructuras instaladas de forma clandestina en el espacio público, sin ninguna autorización municipal.

Personal del Emvial retira uno de los topes de goma instalados de manera clandestina en la vía pública. Foto: MGP.

El procedimiento se realiza en tres etapas: primero se hace un relevamiento técnico en la calle para constatar las irregularidades; luego las cuadrillas intervienen retirando las estructuras y devolviendo el cordón a su estado original; y ante la reincidencia del frentista, se lo notifica formalmente y se envían las actuaciones al Juzgado de Faltas correspondiente.

Desde el Emvial fueron contundentes: "El espacio público es de todos los vecinos y ninguna persona particular o institución privada tiene la facultad de pintar cordones de amarillo, colocar caños, cadenas o carteles de 'prohibido estacionar' por cuenta propia".

Las cuadrillas del Emvial trabajan en la remoción de cordones y topes colocados sin autorización municipal. Foto: MGP.

El único organismo habilitado para delimitar espacios de estacionamiento reservado —como zonas de carga y descarga, accesos para personas con discapacidad o paradas oficiales— es el área de Ingeniería de Tránsito del Emvial. Quienes necesiten gestionar una reserva de estacionamiento de manera legal pueden comunicarse al 223-4648425 o por mail a administracion@emvial.gov.ar.