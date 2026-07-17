El Municipio retira cordones y carteles clandestinos que vecinos colocan para reservarse el estacionamiento en la calle
A través del Emvial la Municipalidad de General Pueyrredon lleva adelante un programa de ordenamiento urbano para recuperar el espacio público ocupado de manera irregular con caños, cadenas, cordones amarillos y carteles de estacionamiento prohibido colocados sin autorización.
Por Redacción 0223
PARA 0223
¿Cuántas veces viste un cordón pintado de amarillo frente a una casa particular, una cadena bloqueando la vereda o un cartel de "prohibido estacionar" colocado por un vecino? Nada de eso es legal. Y el Municipio salió a retirarlo.
A través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), la Municipalidad de General Pueyrredon lleva adelante un programa de ordenamiento urbano destinado a detectar y retirar todo tipo de estructuras instaladas de forma clandestina en el espacio público, sin ninguna autorización municipal.
El procedimiento se realiza en tres etapas: primero se hace un relevamiento técnico en la calle para constatar las irregularidades; luego las cuadrillas intervienen retirando las estructuras y devolviendo el cordón a su estado original; y ante la reincidencia del frentista, se lo notifica formalmente y se envían las actuaciones al Juzgado de Faltas correspondiente.
Desde el Emvial fueron contundentes: "El espacio público es de todos los vecinos y ninguna persona particular o institución privada tiene la facultad de pintar cordones de amarillo, colocar caños, cadenas o carteles de 'prohibido estacionar' por cuenta propia".
El único organismo habilitado para delimitar espacios de estacionamiento reservado —como zonas de carga y descarga, accesos para personas con discapacidad o paradas oficiales— es el área de Ingeniería de Tránsito del Emvial. Quienes necesiten gestionar una reserva de estacionamiento de manera legal pueden comunicarse al 223-4648425 o por mail a administracion@emvial.gov.ar.
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