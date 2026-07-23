Un jubilado denunció que le robaron más de $2 millones y apuntó contra su nieta: "Me voy a ocupar yo"

Le faltaron más de 2 millones de pesos en su casa y sospecha de la nieta.

Roberto Mema, un jubilado de 84 años, denunció que le desapareció una importante suma de dinero que guardaba debajo del colchón en su vivienda, en el barrio Smata de Santiago del Estero. Inmediatamente después, le manifestó a las autoridades que sospechaba de la nieta y el marido, quienes se encontraban de visita en la casa.

Alrededor de las 14.30 del día miércoles, Mema advirtió que el dinero que había guardado abajo de su cama en horas de la mañana ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado.

Según el jubilado, la suma sustraída ascendía a los 2 millones y medio de pesos. Además relató que al notar el faltante, comenzó a revisar toda la vivienda y a sospechar de la pareja, que había llegado desde Buenos Aires para visitarlo.

Tras tomar conocimiento, los agentes de la Policía iniciaron las actuaciones de rigor e invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal. En el caso intervino el fiscal de turno Diego Cortés, quien dispuso el traslado del hombre a la dependencia policial para que formalizar el documento.

Sin embargo, el jubilado rechazó de manera terminante la realización de la denuncia por hurto y manifestó que se haría cargo personalmente de la situación.