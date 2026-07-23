Robó mercadería y agredió al comerciante cuando lo descubrió

Un hombre de 39 años que el miércoles a la tarde robó mercadería de un local del barrio Don Bosco tras intentar pagar con una tarjeta sin fondos fue aprehendido por personal policial luego de que forcejeara con el empleado del local.

Fueron efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) quienes redujeron al sujeto acusado de cometer el robo en un comercio ubicado sobre avenida Jara al 1600.

El procedimiento se inició cuando personal policial fue alertado por transeúntes sobre una confrontación en la intersección de avenida Jara y San Martín. En el lugar, un joven señaló a un hombre que se retiraba caminando como el autor de un ilícito cometido instantes antes.

Tras interceptarlo e identificarlo, los efectivos se entrevistaron con el propietario del polirrubro, quien manifestó que el sospechoso había ingresado al local simulando realizar una compra. Al intentar abonar con una tarjeta sin fondos, dijo que regresaría luego de efectuar una transferencia.

Cuando una clienta advirtió que el hombre había ocultado mercadería entre sus prendas el comerciante salió en su búsqueda y logró recuperar parte de los productos sustraídos tras un forcejeo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de una causa por robo, el secuestro de los elementos de interés para la causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.