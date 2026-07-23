Se nos viene la noche: anticipan tormentas para este viernes en Mar del Plata

Las ráfagas del noroeste alcanzarán hasta los 50 km/h.

Luego de un jueves que empezó mejor de lo que terminó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas y fuertes ráfagas de viento para este viernes en Mar del Plata.

En principio, se prevé que el cierre de la jornada sea agradable, con 10° en el termómetro, cielo nublado y viento norte de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto a la madrugada, la temperatura apenas descenderá a 9° y el viento continuará soplando de la misma forma, mientras que para la mañana y la tarde se esperan tormentas.

Dejaría de llover desde la noche y no se esperan precipitaciones durante el fin de semana.

Además de las precipitaciones, que se detendrán a la noche junto al viento, el organismo pronosticó ráfagas del noroeste de hasta 50 km/h en ambos períodos (mañana y tarde).

Tras una máxima de 13°, la noche se despedirá con 9°, cielo mayormente cubierto y viento de entre 23 y 31 km/h desde la misma dirección.