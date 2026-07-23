Se nos viene la noche: anticipan tormentas para este viernes en Mar del Plata
Cuándo se registrarán las primeras precipitaciones en la ciudad, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un jueves que empezó mejor de lo que terminó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas y fuertes ráfagas de viento para este viernes en Mar del Plata.
En principio, se prevé que el cierre de la jornada sea agradable, con 10° en el termómetro, cielo nublado y viento norte de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).
En cuanto a la madrugada, la temperatura apenas descenderá a 9° y el viento continuará soplando de la misma forma, mientras que para la mañana y la tarde se esperan tormentas.
Además de las precipitaciones, que se detendrán a la noche junto al viento, el organismo pronosticó ráfagas del noroeste de hasta 50 km/h en ambos períodos (mañana y tarde).
Tras una máxima de 13°, la noche se despedirá con 9°, cielo mayormente cubierto y viento de entre 23 y 31 km/h desde la misma dirección.
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