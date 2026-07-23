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Se nos viene la noche: anticipan tormentas para este viernes en Mar del Plata

Cuándo se registrarán las primeras precipitaciones en la ciudad, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las ráfagas del noroeste alcanzarán hasta los 50 km/h.

23 de Julio de 2026 18:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de un jueves que empezó mejor de lo que terminó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas y fuertes ráfagas de viento para este viernes en Mar del Plata.

En principio, se prevé que el cierre de la jornada sea agradable, con 10° en el termómetro, cielo nublado y viento norte de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto a la madrugada, la temperatura apenas descenderá a 9° y el viento continuará soplando de la misma forma, mientras que para la mañana y la tarde se esperan tormentas.

Dejaría de llover desde la noche y no se esperan precipitaciones durante el fin de semana.

Además de las precipitaciones, que se detendrán a la noche junto al viento, el organismo pronosticó ráfagas del noroeste de hasta 50 km/h en ambos períodos (mañana y tarde).

Tras una máxima de 13°, la noche se despedirá con 9°, cielo mayormente cubierto y viento de entre 23 y 31 km/h desde la misma dirección.

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