Pesca, sector textil, cierres y desocupados: advierten que "Mar del Plata se hunde en una crisis cada vez más profunda"

"Miles de comercios de distintos rubros de nuestra ciudad ya han cerrado sus puertas o se encuentran en situación de quebranto", remarcaron en el comunicado.

La CGT Regional Mar del Plata - Batán manifestó su profunda preocupación por el crítico escenario que atraviesa la ciudad y advirtió que la combinación de desempleo, precarización laboral, caída del consumo y retracción de la actividad económica configura un cuadro de creciente vulnerabilidad para miles de familias marplatenses.

Conforme a los últimos datos publicados por el Intituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la desocupación alcanzó el 9,3% durante el primer trimestre de 2026 en Mar del Plata, representando el índice más alto en ese período desde 2021.

La cifra representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del mismo lapso del año anterior y refleja que 111.000 personas presentan problemas de empleo sobre una población económicamente activa de 348.000 habitantes.

Rivadavia, uno de los paseos comerciales más emblemáticos de la ciudad, cuenta con decenas de locales cerrados.

Desde la central obrera señalaron además que la crisis no se limita al desempleo, sino que "los análisis muestran también un fuerte deterioro de las condiciones laborales, con un crecimiento exponencial de la informalidad laboral, superando el 44% de la masa laboral".

Asimismo, destacaron que la baja actividad turística, con niveles de ocupación hotelera que en muchos casos no superan el 25% durante fines de semana largos y vacaciones de invierno, agrava aún más la situación económica local.

En la misma línea, remarcaron que "los salarios y jubilaciones pisadas vienen provocando una sostenida y constante caída en el consumo”, al tiempo que precisaron que un relevamiento de cámaras empresariales estableció que los crecimientos interanuales arrojan pérdidas en los meses de mayo y junio del 5,8%.

“Las pequeñas y medianas empresas locales están en crisis. Miles de comercios de distintos rubros de nuestra ciudad ya han cerrado sus puertas o se encuentran técnicamente en situación de quebranto. Esto es sumamente grave, siendo este sector el generador del 70% del empleo en nuestro país, y claramente se ve reflejado en los índices de desocupación”, manifestaron desde la organización sindical.

La apertura de las importaciones tuvo un preocupante impacto negativo en el sector pesquero.

Por otro lado, la CGT Regional también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional al considerar que las políticas implementadas profundizan el deterioro del aparato productivo.

En ese punto, señalaron que la apertura indiscriminada de importaciones provocó un fuerte impacto sobre la industria textil local, mientras que la actividad pesquera continúa enfrentando serias dificultades por la falta de medidas que compensen los elevados costos de producción y la pérdida de competitividad.

"La liberalización indiscriminada de las importaciones ha desarticulado al sector textil, a la vez que la industria pesquera afronta altísimos costos operativos y una permanente escalada en el valor del combustible, restringiendo gravemente la actividad", consideraron.

Textilana paralizó gran parte de su producción y suspendió a 175 de sus casi 300 trabajadores.

Asimismo, la central obrera recordó que ambos sectores fueron históricamente pilares del desarrollo económico de Mar del Plata y advirtió que el retroceso del complejo portuario, que representa alrededor del 30% del Producto Bruto Interno local, constituye una señal de alarma para toda la economía regional.

En último lugar, desde la organización reafirmaron la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la producción, el empleo registrado, la recuperación del salario y la defensa de la industria nacional, entendiendo que solo un modelo de desarrollo con inclusión permitirá revertir la profunda crisis que atraviesa Mar del Plata y el conjunto del país.