Sigue el alerta por frío extremo y podría nevar este jueves en Mar del Plata

Después de una jornada con alerta por frío extremo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probabilidades de lluvias y nevadas durante la madrugada y mañana de este jueves.

En principio, el organismo prevé una noche de miércoles con 4°, ráfagas del sur de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) y cielo mayormente nublado, además de una baja posibilidad de precipitaciones.

La nevada más histórica y recordada en Mar del Plata ocurrió el 1 de agosto de 1991.

En tanto a las primeras horas del jueves, esperan lluvias y nevadas, temperatura que bajará hasta los 0° y viento que soplará a una velocidad de entre 13 y 22 km/h proveniente del mismo sector.

Además, el SMN proyectó una máxima de 8° que se registrará por la tarde, para la que también pronosticaron chaparrones y viento suave.

En 1991, comenzó en la tarde del 31 de julio con aguanieve y se transformó en una nevada continua cerca de la medianoche.

Aunque se estima que no caerá más agua por la noche, el termómetro marcará 3° y volverá a bajar en el inicio del viernes, en el que alcanzará los 9° y no habrá más lluvias.