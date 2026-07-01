Sigue el alerta por frío extremo y podría nevar este jueves en Mar del Plata
Así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticó una mínima de 0° y una máxima de 8°. Cuándo podría nevar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada con alerta por frío extremo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probabilidades de lluvias y nevadas durante la madrugada y mañana de este jueves.
En principio, el organismo prevé una noche de miércoles con 4°, ráfagas del sur de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) y cielo mayormente nublado, además de una baja posibilidad de precipitaciones.
En tanto a las primeras horas del jueves, esperan lluvias y nevadas, temperatura que bajará hasta los 0° y viento que soplará a una velocidad de entre 13 y 22 km/h proveniente del mismo sector.
Además, el SMN proyectó una máxima de 8° que se registrará por la tarde, para la que también pronosticaron chaparrones y viento suave.
Aunque se estima que no caerá más agua por la noche, el termómetro marcará 3° y volverá a bajar en el inicio del viernes, en el que alcanzará los 9° y no habrá más lluvias.
Leé también
Temas