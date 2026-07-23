Autopsia preliminar: revelan de qué murió el profesional hallado con una jeringa en el Higa

El resultado preliminar de la autopsia practicada este jueves por la tarde al profesional de 51 años que fue hallado sin vida en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco.

Tal como se informó, el trabajador, que se desempeñaba en el área de Hemoterapia, fue encontrado el miércoles por la noche en el sector del shock room del hospital. Al momento del hallazgo estaba boca arriba y presentaba una jeringa clavada en el vientre, además de dos puntas de ampollas en el lugar. En la escena no se detectaron signos de violencia, por lo que la fiscal Romina Díaz inició una causa por averiguación de causales de muerte.

Si bien en un momento trascendió que se trataba de un enfermero, desde su entorno aclararon que se desempeñaba como técnico en hemodinamia dentro del Higa.

Si bien el informe preliminar atribuye el deceso a un paro cardíaco, la investigación judicial sigue en marcha para determinar qué desencadenó ese cuadro y establecer si existió la intervención de alguna sustancia. En ese marco, también se analizan los estudios complementarios y las pericias toxicológicas, cuyos resultados serán incorporados al expediente en los próximos días.

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