Conmoción: hallaron el cuerpo del tripulante que cayó al mar desde un buque pesquero

En las últimas horas, fue hallado sin vida el marinero que era intensamente buscado tras caer al mar desde el buque pesquero Cabo Vírgenes, a unas 15 horas de Puerto Madryn. Según trascendió, el cuerpo fue localizado por el buque Magdalena, una de las más de 40 embarcaciones que participaban del operativo de búsqueda.

La víctima, oriunda de Sierra Grande, cayó al agua por motivos que todavía no fueron esclarecidos. Hasta el momento, no trascendieron versiones de maniobras realizadas de manera errónea ni se difundieron datos sobre el estado del mar o las condiciones climáticas al momento de la caída.

Desde el momento del accidente se activó un amplio despliegue para intentar localizarlo. Participaron múltiples embarcaciones, que de manera coordinada recorrieron todo el sector en el que ocurrió el incidente.

Lamentablemente, esta tarde se confirmó el peor de los finales. Después de la intervención de la Prefectura Naval Argentina esperan conocerse mayores detalles sobre lo ocurrido en altamar.