Buscan desesperadamente a una mujer de 64 años que desapareció tras tomar un colectivo desde Batán hacia Mar del Plata

La familia de Adriana Noemí Terenzi, una mujer de 64 años, lanzó un desesperado pedido de ayuda para dar con su paradero luego de que desapareciera el lunes por la tarde, cuando abordó un colectivo de la línea 715 desde Batán con destino a Mar del Plata.

Según informaron sus familiares, la mujer fue vista por última vez alrededor de las 17.10. Al momento de su desaparición vestía una campera negra de abrigo y un gorro de lana negro con pompón. Es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros.

La denuncia ya fue radicada en la comisaría octava de Batán y también interviene la DDI, mientras continúan las tareas para intentar localizarla.

En diálogo con 0223, una de sus hijas contó que la preocupación comenzó cuando dejó de responder los mensajes. "La notamos un poco distante, pero nunca esperamos algo así", relató.

La mujer explicó que el contacto con su madre era habitual. "El día anterior habíamos hablado. Yo tengo una hija que había ido hasta su casa; como estoy engripada no fui. Siempre tenemos comunicación", señaló.

Además, indicó que Adriana atraviesa un delicado cuadro de salud. "Sabemos de la depresión de mi mamá. Ella atravesó un cáncer hace dos años y todavía sigue con tratamiento de pastillas oncológicas", expresó.

La familia aseguró que no tienen recuerdo de que haya ocurrido una situación similar. "Nunca había pasado algo así, no se había ido", sostuvo.

Al revisar la vivienda, los familiares advirtieron que no faltaban pertenencias importantes. "Revisamos la casa, no se llevó artículos personales, ni faltaba ropa ni dinero", detalló.

Sin embargo, encontraron un mensaje que incrementó la preocupación. "Dejó una nota en la que decía que se iba al mar y nosotros recorrimos todas las playas durante la noche, pero no encontramos nada. Preguntamos a los pescadores, se difundió en redes, hablamos con gente conocida y familiares", contó.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, la mujer habría salido de su casa con su teléfono celular y la tarjeta SUBE. "Somos de Batán, elevamos la denuncia y ya están tratando de rastrear su celular. Lo único que creemos que se llevó es el teléfono y la tarjeta SUBE, con la que pudimos constatar que se tomó el colectivo 715 hacia Mar del Plata", explicó su hija.

Además, precisó que existen testigos que permitieron reconstruir parte del recorrido. "Hay una testigo que la vio subir al colectivo y también vino a declarar el remisero que la llevó hasta la parada. De ahí en más no sabemos más nada", lamentó.

La familia solicita que cualquier persona que haya visto a Adriana Noemí Terenzi o pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o al 2235259193.