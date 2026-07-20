A dos semanas de su desaparición, convocan a un rastrillaje para encontrar el cuerpo de Adriana Terenzi

Se reunirán este martes a las 7:30 en la playa Alfonsina para hallar el cuerpo de la mujer.

La familia de Adriana Noemí Terenzi, la mujer de 64 años que se encuentra desaparecida hace dos semanas en Mar del Plata, solicitó colaboración para realizar este martes un rastrillaje en las playas céntricas de la ciudad, desde Alfonsina Storni hasta el Torreón del Monje.

A 14 días desde que Terenzi se subió a un colectivo de la línea 715 para traslarse de Batán a Mar del Plata y dejó una nota contando que iba "hacia el mar", sus seres queridos no tuvieron "novedades ni ningún dato concreto" sobre ella, según contó su hija a 0223.

Conforme a su relato, las autoridades aún se encuentran relevando cámaras de seguridad para determinar el rumbo que tomó la mujer y achicar el márgen de búsqueda, una tarea que finalizaría a fines de esta semana.

En ese marco, invitaron a familiares, amigos y a cualquiera "que quiera acompañar" para llevar adelante una búsqueda en la zona mencionada. Aquellos que se encuentren interesados en colaborar en la causa, deben asistir a las 7:30 de la mañana a la playa Alfonsina, en La Perla.

La búsqueda se extenderá desde Alfonsina hasta el Torreón del Monje.

"La idea es trabajar cuando está la marea baja y buscar bien en las escolleras. Ya hicimos este rastrillaje con mis hermanas, mis cuñados y mi marido, pero es mucho terreno para abarcar solos y por esa razón, pedimos la colaboración de la gente. También nos acompañará una persona que tiene un dron", comentó la hija de la desaparecida.

Qué se sabe de Adriana

El 6 de julio, la mujer tomó una drástica decisión: dejó una nota a sus hijas junto con su foto y aseguró que se iba "hacia el mar". Anteriormente, su familia ya había notado ciertos cambios en sus expresiones producto de que había sido diagnosticada con cáncer hace dos años.

Ese mismo lunes, después de advertir su ausencia, la familia radicó la denuncia por averiguación de paradero e inició una intensa búsqueda por su cuenta, además de difundir su fotografía en redes sociales.

Por medio el aporte de vecinos, pudieron reconstruir parte de su recorrido y confirmar que se había subido un colectivo de la línea 715/720 desde Batán hacia Mar del Plata, aunque no hay mayores precisiones.

"Nunca pudieron confirmar qué pasó. No tenemos certeza de que mi mamá realmente haya atentado contra su vida. Todavía no hay un cuerpo para decir que hay que dejar de buscarla", habían expresado a este medio.