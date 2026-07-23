"El PRO nunca fue así": Rodríguez Larreta cruzó a Jorge Macri y la crítica salpica a Montenegro en Mar del Plata

Las declaraciones del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionando la línea de Jorge Macri tienen un eco directo en Mar del Plata: el intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro adoptó exactamente el mismo discurso en junio, cuando salió a desestimar el censo municipal que registró más de 430 personas en situación de calle en la ciudad.

Rodríguez Larreta apuntó esta semana contra su sucesor en la Ciudad de Buenos Aires y no fue sutil. "El PRO nunca fue así. A la gente, la Iglesia, las ONG que están en la calle tenemos que agradecerles el trabajo que hacen, no criticarlas. Que le den de comer a la gente que tiene hambre", afirmó.

Para Rodríguez Larreta, ese mensaje discursivo radicalizado obedece a un cálculo político concreto: "Quiere ser el candidato de Milei. Para congraciarse con Milei. Cree que la única chance que tiene es subido a un proyecto nacional. Si se va a evaluar la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, está en el horno".

El antecedente marplatense

Las palabras de Rodríguez Larreta resuenan en Mar del Plata porque Montenegro ya había transitado ese mismo camino en junio, cuando el propio Municipio publicó un censo que arrojó un crecimiento del 30% en la cantidad de personas en situación de calle en la ciudad.

Lejos de abordar el dato desde una perspectiva social, el intendente en uso de licencia reaccionó a través de las redes sociales con un mensaje que generó polémica: "Lo único que hay son delincuentes con prontuario merodeando en las puertas de las casas de los vecinos". También desestimó la problemática como un fenómeno importado desde el Conurbano y cerró con una frase que concentró buena parte de las críticas: "A dormir al parador. Para hacer quilombo, volvé a tu ciudad de origen".

El polémico posteo de Montenegro sobre las personas en situación de calle.

La alineación de Montenegro con esa narrativa -que Rodríguez Larreta hoy critica abiertamente como ajena al ADN del PRO- ubica al exintendente marplatense en el mismo carril que Jorge Macri, dentro de la interna de un partido que busca definir su identidad de cara a las elecciones de 2027.