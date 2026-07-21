Neme oficializó el regreso de Carlos López Silva al Emder como director general de Política Deportiva

El intendente Agustín Neme oficializó el nombramiento de Carlos López Silva como director general de Política Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), cargo en el que se desempeñará como segundo de la estructura del organismo que preside Sebastián D'Andrea.

Como adelantó 0223, la designación había sido propuesta por el Ejecutivo tras la renuncia de Alejandra Urquía y requirió el acuerdo del Concejo Deliberante, que finalmente avaló el nombramiento a través de un mecanismo exprés. En las últimas horas, Neme firmó y publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1436/26, que formalizó su incorporación al ente deportivo.

Con su firma, el intendente Agustín Neme formalizó la designación de López Silma como N°2 del Emder.

La norma recuerda que la vacante se produjo luego de que Urquía presentara su renuncia para acogerse a los beneficios del régimen jubilatorio. A partir de esa situación, el Ejecutivo elevó la propuesta de López Silva al Concejo Deliberante, que otorgó el acuerdo correspondiente a través de un decreto ad referéndum de su presidente Emiliano Recalt, permitiendo avanzar con la designación mediante el decreto firmado por el jefe comunal.

Además del jefe comunal, el decreto lleva las firmas del presidente del Emder, Sebastián D'Andrea, y del secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli.

El nombramiento se dio luego que el Concejo Deliberante prestara acuerdo, a través de un decreto de su titular, Emiliano Recalt.

López Silva ya había integrado el gabinete municipal durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo. Entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del Emder, tras suceder a Guillermo Volponi, actual secretario de Producción.

Con su regreso al organismo deportivo, el Emder completa uno de los principales casilleros de su estructura jerárquica, en una etapa en la que el ente tiene por delante la ejecución de la política deportiva municipal y el acompañamiento de programas destinados a clubes, deportistas e instituciones de General Pueyrredón, en simultáneo con el conflicto en torno a la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.