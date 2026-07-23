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Torneo Clausura

EN VIVO: En el descanso, Defensa y Justicia y Aldosivi igualan 1 a 1

El "tiburón" abrió la cuenta por intermedio de Cordero y el local lo igualó con un gran tiro libre.

Nicolás Cordero abrió la cuenta con una definición cruzada tras la asistencia de Fernández.

23 de Julio de 2026 22:39

Por Redacción 0223

PARA 0223

PARTIDO EN MARCHA EN FLORENCIO VARELA

14' PT  Se juntaron los delanteros. Fernández asistió a Cordero y el "9" definió mordido, cruzado y selló el 1 a 0.

28' PT Con un tiro libre sensacional de Barbona, el "Halcón" lo iguala en Varela.

Final del primer tiempo en Florencio Varela.

 

 

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