EN VIVO: En el descanso, Defensa y Justicia y Aldosivi igualan 1 a 1

Nicolás Cordero abrió la cuenta con una definición cruzada tras la asistencia de Fernández.

PARTIDO EN MARCHA EN FLORENCIO VARELA

14' PT Se juntaron los delanteros. Fernández asistió a Cordero y el "9" definió mordido, cruzado y selló el 1 a 0.

28' PT Con un tiro libre sensacional de Barbona, el "Halcón" lo iguala en Varela.

Final del primer tiempo en Florencio Varela.