Trabajadores del Inidep denuncian el recorte de sus salarios y presencia policial en las asambleas

Trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) realizaron una asamblea este viernes para denunciar un recorte salarial tras la promulgación de la Reforma Laboral.

"El Director del Instituto, con la potestad que tiene ahora, decidió dejar de abonar parte del salario de los trabajadores a partir de este mes", expone el comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según sugiere el texto, la nueva ley para encuadrar la relación con los trabajadores infirió en la determinación del Instituto.

Asamblea de ATE con los trabajadores de Inidep.

"Por eso motivo se resolvió en asamblea realizar una jornada de protesta para visibilizar la falta de políticas públicas que regula en la precarización y empobrecimiento de los trabajadores del Estado", lanzaron desde ATE. En diálogo con 0223, el secretario general, Ezequiel Navarro, explicó que no pagaron el presentismo: "El Director tenía los fondos y no lo hizo. De hecho, estaba en el sistema el pago".

Actividades durante la jornada del paro.

La presencia de Prefectura en la asamblea

En el escrito que difundieron luego del reclamo, denunciaron la presencia de efectivos de la Prefectura "para amedrentar" a los trabajadores que realizaban una asamblea. "Es un acto que repudiamos profundamente", aseguraron en el comunicado oficial.

Ezequiel Navarro amplió en diálogo con este medio: "Eran tres prefectos. Estábamos en asamblea y en el medio ingresaron los tres. Son los que custodian el edificio, pero de afuera. Hace dos años cambió la empresa privada por Prefectura en cuanto a la seguridad del edificio. Pero en ese momento se habló con el Director que tenía que estar afuera la Prefectura. Entendemos que es un acto intimidatorio. Nos sacaron fotos y nos pidieron los documentos cuando nos íbamos".

Para el gremio de los trabajadores del estado quedó la preocupación por el amedrentamiento, tanto el económico con el recorte de la composición salarial como en el derecho a manifestarse debido a la presencia de los efectivos.