¿Mar más cálido?: la temperatura promedió por encima del nivel histórico de marzo en Mar del Plata

En los primeros cinco días del mes, el mar se presentó más cálido de lo habitual.

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) informó la temperatura del agua superficial en Mar del Plata correspondiente a marzo. Los datos provienen de mediciones cada 5 minutos realizadas con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el Muelle del Club de Pescadores.

Para validar las observaciones, se las comparó con mediciones semanales efectuadas en la Escollera Norte, y con los valores climatológicos de la EOC calculados a partir de los registros de enero entre 2013 y 2023.

Temperatura del mar en marzo 2026

Durante marzo, la temperatura en la superficie del mar frente a Mar del Plata promedió los 20,9 °C, por encima del promedio histórico del mes (20,2 °C).

En la figura se muestran el promedio mensual (línea de guiones) y los cuartiles Q1 y Q3 (líneas azul y roja).

En los primeros cinco días, el mar se presentó más cálido de lo habitual, con valores que superaron el umbral del 25% de los registros más altos para marzo en la serie histórica, mientras que entre los días 5 y 22 las temperaturas se mantuvieron dentro de los rangos normales para la época, oscilando en torno a ese valor.

Sin embargo, a partir del día 22 comenzó descender marcadamente incluso por debajo del umbral que representa a los valores más fríos. El punto más bajo del mes se registró el día 24, con 17,5 °C.

A pesar de estas fluctuaciones, desde el Gabinete de Oceanografía Física remarcaron que no se registraron valores récord de temperatura superficial del mar en Mar del Plata durante este mes.