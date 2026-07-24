Robó un negocio y lo detuvieron durante un allanamiento

El avance de una investigación a cargo del fiscal Fernando Berlingeri por el robo que el 6 de julio pasado sufrió un comerciante en la zona norte de la ciudad permitió allanar una vivienda donde aprehendieron al acusado de 24 años y secuestraron elementos de interés para la causa.

La causa se originó a raíz de un robo ocurrido el pasado 6 de julio en un comercio ubicado sobre calle Acevedo donde dos delincuentes sustrajeron dinero en efectivo sin exhibir armas ni provocar lesiones a la propietaria.

Personal de comisaría séptima, con apoyo de efectivos de distintas dependencias y del Grupo GAD llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Chubut al 1500 donde aprehendieron a un hombre de 24 años.

Tiene 24 años

“En el lugar secuestraron un celular, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho investigado, un par de zapatillas y una munición calibre .38”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía temática ordenaron la notificación de la formación de la causa al imputado por el delito de robo y su traslado a la Unidad Penal Nº 44, mientras continúa la investigación para determinar la participación de otros involucrados.