Entraron dos veces en una misma madrugada y desvalijaron un local de ropa del centro

Sorpresa, frustración y enojo fue lo que sintieron en el local de ropa Vasanta, ubicado en Moreno al 2900, tras ser víctimas de un robo millonario durante la madrugada del lunes, horas después del multitudinario festejo de los hinchas argentinos.

Pasadas las 2 de la mañana, dos delincuentes forzaron la reja, rompieron el vidrio e ingresaron al local en busca de objetos de valor. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

"Los percheros de adelante estaban medio vacíos, todas las cosas tiradas y el cajón donde guardamos la plata completamente abierto", contó Azul, una de las empleadas, en diálogo con 0223.

A las 9 de la mañana, cuando llegó para abrir el local, se encontró con el desolador escenario. "Llamé a la policía, vino un patrullero e hice la denuncia, que después tuve que ratificar en la comisaría primera. Recién ahí pude empezar a ordenar todo", señaló.

La mayor indignación llegó cuando descubrieron que cerca de las 5 de la madrugada los delincuentes habían regresado al comercio para llevarse más mercadería. "También se llevaron una computadora, dinero y el celular del local", reveló.

No es la primera vez que la marca sufre un robo de estas características. "Me da mucha impotencia que todo el esfuerzo que una pone te lo arrebaten en un ratito", expresó la dueña a través de una publicación en redes sociales.

"El local de mis sueños que armé con tanto amor, todo roto. Helada y con un ataque de nervios quedé al ver las cámaras, les juro. No me voy a olvidar de sus caras. ¿Qué tan fuerte tengo que ser para seguir apostando por mi país? ¿Cuánto tengo que perder? ¿Cuántas veces más me van a arrebatar lo que es mío? ¿Cuándo pasan estas cosas, y peores, y todo sigue igual? Estoy cansada y tengo mucha impotencia", continuó.

Esa noche la calle estaba más tranquila que de costumbre. Los bares de la zona no registraban el movimiento habitual, ya que muchas personas decidieron quedarse en sus casas tras la derrota de Argentina. Ese contexto facilitó el accionar de los delincuentes.

Mientras la investigación avanza para identificar a los responsables, el nuevo golpe vuelve a encender la preocupación entre los comerciantes del centro, que reclaman mayores medidas de seguridad para evitar que estos episodios sigan repitiéndose.