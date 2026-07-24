Entró a robar a un taller y lo atrapó el dueño

El sujeto fue retenido por el propietario hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas.

Un hombre de 25 años fue aprehendido por personal policial luego de que el propietario de un taller mecánico lo sorprendiera con elementos sustraídos en un predio ubicado en calle Guiraldes al 8600, en el barrio Las Heras.

El procedimiento se inicio en la noche del jueves a partir de un alerta emitido por el sistema de seguridad privado del establecimiento que detectó el ingreso de un desconocido al inmueble.

El hombre de 25 años fue aprehendido por personal policial.

Mientras se dirigía al lugar, el propietario observo a un hombre trasladando un perfil galvanizado de aproximadamente 12 metros de longitud, elemento que reconoció como propio y cuya imagen coincidía con las captadas por el sistema de alarma.

Se dispuso el alojamiento del imputado de la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El sospechoso fue retenido por el propietario hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que constató la situación y procedió a su aprehensión. Asimismo, se verifico que el ingreso al predio se habría producido mediante el escalamiento de un muro perimetral de aproximadamente dos metros y medio de altura.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y el alojamiento del imputado de la Unidad Penal N° 44 de Batán.