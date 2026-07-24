Entró a robar a un taller y lo atrapó el dueño
Sucedió el jueves a la noche en el barrio Las Heras. Quedó alojado en la alcaidía penitenciaria de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 25 años fue aprehendido por personal policial luego de que el propietario de un taller mecánico lo sorprendiera con elementos sustraídos en un predio ubicado en calle Guiraldes al 8600, en el barrio Las Heras.
El procedimiento se inicio en la noche del jueves a partir de un alerta emitido por el sistema de seguridad privado del establecimiento que detectó el ingreso de un desconocido al inmueble.
Mientras se dirigía al lugar, el propietario observo a un hombre trasladando un perfil galvanizado de aproximadamente 12 metros de longitud, elemento que reconoció como propio y cuya imagen coincidía con las captadas por el sistema de alarma.
El sospechoso fue retenido por el propietario hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que constató la situación y procedió a su aprehensión. Asimismo, se verifico que el ingreso al predio se habría producido mediante el escalamiento de un muro perimetral de aproximadamente dos metros y medio de altura.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y el alojamiento del imputado de la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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