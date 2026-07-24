Quiso abrir un auto estacionado en el puerto y lo detuvieron

Un hombre con múltiples antecedentes penales fue aprehendido este viernes por personal policial cuando intentó abrir un auto estacionado en la zona del puerto y fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

El sujeto de 29 años fue reducido por efectivos de la comisaría tercera mientras intentaba forzar un automóvil Ford Fiesta estacionado sobre calle Solís.

Al identificarlo confirmaron que registra antecedentes por lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad, infracción a la ley de drogas y diversos hechos contra la propiedad, entre ellos robos y tentativas de robo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por tentativa de robo y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.