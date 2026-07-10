Quiso robar una camioneta, escapó a pie y lo atraparon

Un hombre de 23 años que intentó robar una camioneta en el barrio Bernardino Rivadavia fue aprehendido en las últimas horas por personal policial tras una breve persecución a pie.

En el marco del Operativo de Prevención contra el Delito Automotor, fueron efectivos de la comisaría cuarta los que redujeron al joven que intentó sustraer una camioneta Citroën Berlingo que se encontraba estacionada con el motor en marcha y la llave colocada en Chile y Falucho.

“El propietario advirtió la maniobra y persiguió a los sospechosos, quienes abandonaron el vehículo y escaparon a pie”, informaron autoridades policiales.

Con las características físicas aportadas por la víctima, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y aprehender a uno de los presuntos autores a pocas cuadras del lugar.

Desde la fiscalía de Flagrancia avalaron el procedimiento, se dispuso la notificación de la formación de causa, el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán y la restitución del vehículo a su propietario.