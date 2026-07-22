"Motochorros" lo amenazaron con un arma y le robaron el auto

La tarea conjunta entre los Gabinetes Técnico Operativo de las comisarías cuarta y decimosexta permitió recuperar un auto que dos "motochorros" le robaron a un hombre que salía de su casa en el barrio Villa Primera.

La investigación se inició a partir del robo de un Toyota Corolla que sufrió un hombre de 59 años el domingo a la noche cuando salía de su casa en inmediaciones de las calles Necochea y San Juan.

Allí fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta: uno de ellos descendió del rodado, lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo el vehículo, escapando junto a su cómplice.

A partir de tareas investigativas, análisis de registros fílmicos y seguimiento mediante cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer el lugar donde se encontraba oculto el automóvil.

Con la información reunida, la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso un allanamiento de urgencia de un inmueble ubicado sobre avenida Polonia al 700 dónde hallaron el rodado sin sus chapas patentes colocadas.

La investigación continua con el objetivo de identificar y detener a los autores del robo agravado del automotor.