El Dibu está en casa: vecinos se encontraron al arquero marplatense y lo abrazaron por todos

El arquero de la Selección Argentina descansó unos días en Mar del Plata antes de volver a Inglaterra.

Vecinos de Balcarce y de Mar del Plata se encontraron a Emiliano "Dibu" Martínez en los días de descanso en su ciudad natal, antes de regresar a Inglaterra junto a su familia. El arquero de la Selección argentina se sacó fotos y compartió pequeños momentos con las personas que se acercaron a saludarlo.

Algunos de ellos, compartieron las imágenes a través de las redes sociales. Tal es el caso de un grupo de balcarceños, que se lo encontraron inesperadamente en el campo, en inmediaciones de la Ruta Nacional 226.

Una vez más, Dibu demostró el perfil sencillo que lo caracteriza. Según contaron, al notar la presencia de los hinchas, el marplatense los saludó de manera distendida y accedió con total amabilidad a sacarse fotos y recibir abrazos.

No es la primera vez que el campeón del mundo elige la tranquilidad del campo para desconectarse. Durante sus visitas a Mar del Plata suele refugiarse allí junto a su familia, además de compartir encuentros en la casa de Rumencó.

Es allí donde también recibió a pequeños hinchas que se acercaron a saludarlo. "Una tarde inolvidable. Gracias Dibu por recibirnos en tu hogar con tanta buena onda. La foto que se lleva Lucca y Lolo es solo un detalle comparado con la lección que les dejaste hoy: la humildad es el valor más grande de un campeón", escribió una mamá junto a la imagen de los niños abrazando a Emiliano.









"Sos un distinto, dentro y fuera de la cancha", sintetizó la mujer. Además, se viralizó un video que grabó en el interior de su casa para un miembro de una familia que faltó a la reunión y se perdió de saludarlo personalmente. En las imágenes se puede ver a los familiares del chico esperando a un costado.

Antes de regresar a Inglaterra, el Dibu demostró que el reconocimiento internacional no le hizo perder su calidez ni la humildad, otro de los motivos por los cuales representa un orgullo para las y los marplatenses.