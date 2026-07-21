"Siempre fue un gran compañero": el recuerdo de la maestra que tuvo al Dibu Martínez en el aula

Mucho antes de convertirse en uno de los grandes ídolos del fútbol argentino, Emiliano "Dibu" Martínez fue un alumno más del colegio Sagrada Familia en Mar del Plata. Entre las personas que compartieron aquellos años con él está Alejandra, su seño de quinto y sexto grado, que todavía conserva muy nítidamente sus recuerdos de esa época.

La maestra lo recuerda como solidario y buen compañero.

"Yo lo tuve en 2003 y 2004. En 2003 era la titular del grupo, cuando él llegó junto con cinco compañeros que habían pedido el cambio al turno mañana. Después lo tuve también en sexto", explicó Alejandra a 0223 y contó que en esos años el fútbol ya ocupaba un lugar central en la vida del arquero marplatense.

El arquero marplatense hizo la primaria en el colegio Sagrada Familia.

Según la seño Alejandra, la rutina escolar del Dibu estaba organizada alrededor de los entrenamientos que compartía con su hermano: "Muchas veces me decía la directora: 'Mirá que vienen a buscar a los Martínez'. El colegio está en Magallanes y Rondeau, y el papá venía en su Jeep rojo. Como siempre estaban sobre la hora, los chicos salían unos minutos antes y yo más de una vez los acompañaba hasta la salida. Ahí se iban los dos hermanos a entrenar".

El Dibu Martínez junto a sus compañeros de colegio.

Poco después, el camino futbolístico de Emiliano daría pasos clave. "Cuando pasó a 7mo, que en ese momento ya era parte de la secundaria, el director nos contó que la mamá había avisado que tenía una propuesta de Independiente y que se iba", recordó Alejandra y aseguró que lo que más perdura en su memoria son las cualidades humanas que el arquero de la Selección ya demostraba en la escuela.

"Todos los marplatenses lo aman", expresó Alejandra entre lágrimas.

"Siempre tuvo ese compañerismo. Era uno de los que nunca faltaba y muchas veces les pasaba la tarea a sus compañeros. Cuando ganó el Mundial de Qatar, varios exalumnos me escribían para mostrarme hojas de carpeta donde estaba la letra de Emiliano porque les había copiado la tarea", contó orgullosa la maestra.

La tarea que el Dibu Martínez copiaba para sus compañeros.

Un gesto que lo define como persona

Alejandra también recordó un gesto que el curso tuvo con su familia cuando su hijo atravesó un problema de salud. "José fue operado del corazón y fue una operación muy seria. Él, junto con sus compañeros, le regalaron una camiseta de Boca que decía 'Josecito'. Mi hijo la conservó durante muchísimos años", contó.

La maestra recuerda que el fútbol ya representaba todo en su vida por aquellas épocas.

Al describir al Dibu como estudiante, Alejandra no tiene dudas: "Siempre digo que no era el alumno excelente de las mejores notas, pero era muy buen alumno, muy alegre, muy respetuoso y una persona espléndida".









Tras la derrota en la final del Mundial 2026, Emiliano publicó en redes sociales un mensaje en el que dejó entrever la posibilidad de "dar un paso al costado", pero la maestra se mostró convencida de que fue un impulso por la tristeza. "Estoy segura de que no lo va a pensar, porque sabe que todos los argentinos lo están apoyando. Los argentinos lo aman y los marplatenses lo aman", cerró entre lágrimas.