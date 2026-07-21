"No te vayas": convocan a un banderazo para pedirle a "Dibu" Martínez que siga en la Selección

Mar del Plata volverá a demostrarle su cariño a uno de sus máximos ídolos deportivos con un banderazo convocado para este miércoles a las 11:30 en la gigantografía de Emiliano "Dibu" Martínez, ubicada en la esquina de Diagonal Alberdi y Corrientes, con el objetivo de pedirle al arquero que continúe defendiendo el arco de la Selección Argentina.

La iniciativa surgió después de que el campeón del mundo publicara un emotivo mensaje a partir de la final del Mundial, en el que dejó abierta la incógnita sobre su futuro con la camiseta albiceleste al afirmar que era momento de reflexionar y evaluar "si es momento de dar un paso al costado".

Los organizadores invitaron a los marplatenses a acercarse con camisetas y banderas argentinas para hacerle llegar un mensaje claro desde la ciudad que lo vio nacer: "No te vayas, Dibu". En los últimos días, la gigantografía se transformó en un punto de encuentro para fanáticos que se acercaron a fotografiarse y dejar muestras de afecto, entre ellas una bandera con la inscripción "Gracias Dibu".

Mientras crece la expectativa por conocer la decisión del arquero de Aston Villa, su padre, Alberto Martínez, regresó a Mar del Plata y evitó dar precisiones sobre el futuro de su hijo. "Eso no me lo pregunten a mí, soy el padre. Él tendrá que decidir sus cosas, tiene 33 años", respondió al ser consultado por la posibilidad de que el marplatense le ponga fin a su ciclo en la Selección.

Por su lado, "Beto" sí aseguró que Emiliano "está bien" porque sabe que el equipo "trabajó de la mejor manera" durante el Mundial y destacó el esfuerzo realizado por el plantel pese a las lesiones que sufrieron varios futbolistas en la recta final del certamen.

Este miércoles le pedirán a Dibu que no abandone a la Selección Argentina, tras su publicación en redes sociales.

Antes de retirarse, además, dejó abierta la puerta para una posible visita del arquero a la ciudad. "No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso", lanzó entre sonrisas, una frase que alimentó las expectativas de los hinchas.

Con ese escenario, la convocatoria de este miércoles buscará convertirse en una nueva muestra del cariño que la ciudad siente por uno de sus hijos pródigos, con la esperanza de que el mensaje llegue hasta el campeón del mundo y lo anime a seguir vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.