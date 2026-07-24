Hartos de los robos, los vecinos de zona Norte reclamaron seguridad: "Es un derecho de todos"

Vecinos de la zona Norte de Mar del Plata reclaman por la inseguridad.

Esta tarde los vecinos de los barrios de la zona Norte de Mar del Plata se autoconvocaron en la intersección de las calles Ricardo Palma y Concepción Arenal de Los Pinares para reclamar todos juntos mayor presencia policial.

En las últimas semanas los barrios de Constitución, Parque Luro, Zacagnini, El Grosellar, Caisamar y Estrada, entre otros, se cansaron de registrar robos y hechos de inseguridad que lograron atemorizar a las y los vecinos.

Después de una convocatoria que se compartió a través de los grupos vecinales de WhatsApp y Facebook, las y los marplatenses de los mencionados barrios se reunieron para visibilizar su reclamo.

El próximo sábado 1 de agosto a las 17 horas los vecinos volverán a reunirse en la Sociedad de fomento del barrio Estrada, ubicada en Gorriti al 1854, para debatir y analizar próximas medidas a tomar.

"Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos", expresaron las y los vecinos en la convocatoria.





Cuatro robos en un día en el barrio Zacagnini

Una banda de al menos cuatro delincuentes no para de acechar a los vecinos de Zacagnini. Armados con pistolas, asaltan a quien se cruce en su camino: ya cometieron entraderas, robaron vehículos y suman cuatro ilícitos en lo que va del día.









Esta mañana sorprendieron a una mujer que sacó a pasear a su perro en Pasteur y Chapeaurouge. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la casa, un auto pasó por la esquina, retrocedió al advertir que la víctima estaba ingresando a su vivienda y, en cuestión de segundos, tres delincuentes descendieron para obligarla a entrar y concretar el robo.

Otro video muestra a los mismos ladrones cuando obligan a un automovilista a bajar de su vehículo Renault Sandero Stepway blanco a pocos metros de la esquina de Andrade y Constitución para escapar con el auto.

Tras la difusión de los hechos, los vecinos dieron a conocer dos nuevos videos que ubican a los mismos sujetos robando en distintas partes del barrio. El primero tuvo lugar a las 9 la mañana en inmediaciones de Aragón y Roldán. Un vecino que se disponía a sacar el auto de su trotadora fue interceptado por los delincuentes que a esa hora de la mañana circulaban a bordo de dos autos grises.

El cuarto episodio en línea cronológica tuvo lugar en Andrade y Concepción Arenal. Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron a las 10.58 a los sujetos armados que treparon por una reja y una medianera para robar en el domicilio vecino, donde golpearon a la dueña.