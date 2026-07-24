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Hartos de los robos, los vecinos de zona Norte reclamaron seguridad: "Es un derecho de todos"

En medio día, en el barrio Zacagnini se registraron 4 robos cometidos por la misma banda. Los vecinos tienen miedo y se organizan para visibilizar su reclamo.

Vecinos de la zona Norte de Mar del Plata reclaman por la inseguridad.

24 de Julio de 2026 20:05

Por Redacción 0223

PARA 0223

Esta tarde los vecinos de los barrios de la zona Norte de Mar del Plata se autoconvocaron en la intersección de las calles Ricardo Palma y Concepción Arenal de Los Pinares para reclamar todos juntos mayor presencia policial.

En las últimas semanas los barrios de Constitución, Parque Luro, Zacagnini, El Grosellar, Caisamar y Estrada, entre otros, se cansaron de registrar robos y hechos de inseguridad que lograron atemorizar a las y los vecinos.

Después de una convocatoria que se compartió a través de los grupos vecinales de WhatsApp y Facebook, las y los marplatenses de los mencionados barrios se reunieron para visibilizar su reclamo.

El próximo sábado 1 de agosto a las 17 horas los vecinos volverán a reunirse en la Sociedad de fomento del barrio Estrada, ubicada en Gorriti al 1854, para debatir y analizar próximas medidas a tomar.

"Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos", expresaron las y los vecinos en la convocatoria.



 

 

Cuatro robos en un día en el barrio Zacagnini

Una banda de al menos cuatro delincuentes no para de acechar a los vecinos de Zacagnini. Armados con pistolas, asaltan a quien se cruce en su camino: ya cometieron entraderas, robaron vehículos y suman cuatro ilícitos en lo que va del día.



 





Esta mañana sorprendieron a una mujer que sacó a pasear a su perro en Pasteur y Chapeaurouge. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la casa, un auto pasó por la esquina, retrocedió al advertir que la víctima estaba ingresando a su vivienda y, en cuestión de segundos, tres delincuentes descendieron para obligarla a entrar y concretar el robo.

Otro video muestra a los mismos ladrones cuando obligan a un automovilista a bajar de su vehículo Renault Sandero Stepway blanco a pocos metros de la esquina de Andrade y Constitución para escapar con el auto.

Tras la difusión de los hechos, los vecinos dieron a conocer dos nuevos videos que ubican a los mismos sujetos robando en distintas partes del barrio. El primero tuvo lugar a las 9 la mañana en inmediaciones de Aragón y Roldán. Un vecino que se disponía a sacar el auto de su trotadora fue interceptado por los delincuentes que a esa hora de la mañana circulaban a bordo de dos autos grises.

El cuarto episodio en línea cronológica tuvo lugar en Andrade y Concepción Arenal. Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron a las 10.58 a los sujetos armados que treparon por una reja y una medianera para robar en el domicilio vecino, donde golpearon a la dueña.

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