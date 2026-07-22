"Tristemente esperamos que nos llegue el turno": robos a toda hora, miedo y resignación en Los Pinares

Luego de una semana que comenzó con dos hechos preocupantes, vecinos de Los Pinares dieron su perspectiva sobre la inseguridad con la que convive el barrio. El lunes le robaron a un propietario en su casa y el martes, un video estremeció por el asalto a un auto con un niño en su interior. "Eso fue a las 8 de la mañana y el día anterior, a la tarde, también le robaron a otro hombre en la misma cuadra: estaba trabajando en la casa y se llevaron todas las herramientas", explicaron.

"Los motochorros están a full", simplificó otro de los frentistas en diálogo con 0223. Según contaron los vecinos, tienen grupo de WhatsApp y alarma vecinal, la cual los mantiene a todos alerta incluso para colaborar con algún hecho que ocurra cuando cae el sol. "De noche, cuando llegás con el auto, tenés que tener cuidado", dijo un joven.

Sin embargo, Jorge, que vive hace tiempo en Los Pinares y pidió hablar, enumeró los últimos casos en horarios matutinos y agregó: "A un chico le pegaron un culatazo en la cabeza, el mes pasado, y a una señora la arrastraron por el piso para robarle. Sinceramente no hay hora".

A su vez, afirmó que "la sociedad de fomento hace los reclamos pero no tenemos respuesta de las autoridades" y concluyó compartiendo la sensación de resignación que comparte con sus vecinos: "Tristemente esperamos que nos llegue el turno".

Lucas, por su parte, dijo que vive "hace tres años en el barrio y cada año que pasa hay más inseguridad". Aclararon que se cuidan entre todos, la sociedad de fomento nuclea y presenta las protestas pero los patrulleros no abundan. "Nos cuidamos entre nosotros. Pero ya no sabemos qué hacer", concluyeron con angustia.