"Ya no damos más": desvalijaron una casa en Los Pinares y los vecinos temen salir a la calle

El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad de otra vivienda.

Un grupo de cinco delincuentes encapuchados que merodeaba viviendas del barrio Los Pinares en busca de una víctima, forzó la puerta de ingreso a uno de los inmuebles y lo desvalijó.

El hecho se registró cerca de las 16 del lunes en San José de Calasanz y Concepción Arenal y la secuencia completa fue captada por las cámaras de seguridad de una propiedad de la zona.

Según la filmación a la que tuvo acceso 0223, un primer ladrón pasó caminando por la vereda de la casa y realizó una seña al resto de la banda, que aguardaba la señal en un Peugeot 206 de color gris.

El sujeto simuló continuar su camino, pero se detuvo a los pocos metros, y en ese instante apareció otro hombre vestido con campera negra, que se acercó al portón, lo abrió y llamó a sus otros tres cómplices.

Dos corrieron, uno accedió más calmo y el primero en figurar en cámara, fue el último en ingresar a la vivienda sin sus moradores, que más tarde llegaron y se encontraron con el desastre.

Los delincuentes escaparon en un auto estacionado en la esquina de donde cometieron el robo.

Conforme al relato de un vecino, los malvivientes sustrajeron una valiosa cantidad de pertenencias y escaparon en el rodado mencionado, que se encontraba estacionado en la esquina.

"Ya no damos más de los robos en el barrio Los Pinares", advirtió otro frentista a este medio.