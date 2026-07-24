¿Qué hay detrás de una pelota? la nueva propuesta del Museo Mar en vacaciones de invierno

Este martes abrirá al público la muestra ¿Qué hay detrás de una pelota? de la artista visual Marina Olmi, en el hall superior del Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara). Podrá visitarse durante todo el receso invernal, de martes a domingo de 14:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

“Nos habla de la esencia, el origen, lo genuino, el alma que se manifiesta de mil maneras y formas. Es un sueño de donde surge aquel que fui. Sin embargo, estamos intactos escondidos esperando despertar para volver a vivir siendo aquel que soy ahora: puro amor como atrás de cada pelota", dice la artista.

La muestra podrá verse durante el receso de invierno

Nacida en Buenos Aires, Marina Olmi es artista plástica, multifacética, video - artista, música y performer. A los 19 años, con la irrupción de la dictadura militar, tuvo que irse del país y emigrar hacia otros destinos. Vivió en Madrid, Los Ángeles y México, donde se formó permanentemente con diferentes maestros y experimentó distintas vías de expresión: la música, la actuación, la pintura, la instalación, el diseño de objetos, la performance. De modo paralelo a su camino artístico Marina se aproximó a disciplinas vinculadas con la espiritualidad y la sanación, lo que le permitió profundizar su compromiso social y el trabajo con la vulnerabilidad, la falta de recursos internos y la discapacidad. El diciembre del 2011 regresó a Buenos Aires donde comenzó con exposiciones individuales en diferentes lugares del país y en el exterior.

La artista presenta su muestra en el MAR

La obra de Marina aloja un discurso equilibrado entre imágenes cotidianas y un universo onírico propio, en el que la pintura navega por una apuesta de color audaz y un compromiso social y político que se acrecentó después de su regreso al país. Entre otros temas, ella pinta escenas del peronismo, de Eva Perón y de Juan Domingo Perón en distintos escenarios que evocan un espíritu romántico, rebelde y transgresor.

Podrá visitarse de martes a domingo de 14 a 20 con acceso libre y gratuito.