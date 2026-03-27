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Arquitectos inauguró una muestra en Cova para conmemorar los 50 años del terrorismo de Estado

"Tenemos un compromiso con la memoria", dijo el presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 9 Diego Domingorena.

Arquitectos inauguró una muestra en Cova para conmemorar los 50 años del terrorismo de Estado.

27 de Marzo de 2026 20:28

Por Redacción 0223

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El Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 9 conmemoró el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Espacio Cova, ubicado en Funes 2146. En la mañana del viernes se llevó adelante un encuentro alusivo que reunió a las autoridades del Colegio, sus matriculados, referentes de Derechos Humanos de la ciudad y miembros de la comunidad.

"Lo hicimos hoy para permitir que el 24 la gente vaya a la marcha", expresó el presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 Diego Domingorena y agregó: "Este espacio se ha convertido en un lugar de memoria, que es lo que Roberto Cova hizo toda su vida, mantener viva la historia y nosotros abonamos a eso".

En la jornada se inauguró una instalación artística con la temática de Memoria, Verdad y Justicia. "Nosotros no tenemos ningún matriculado desaparecido, pero sí estudiantes y colegas detenidos" expresó Domingorena y agregó: "Hay que decir también que el Colegio comenzó en el año 86, antes no era Colegio y estaba constituído con otras profesiones".

"Tenemos un compromiso con la memoria", dijo el presidente del Colegio y explicó: "La ley colegial dice que tenemos que brindarnos a la comunidad, a dar nuestro conocimiento técnico y aportar en todas las cuestiones que hacen al bien de la comunidad, así que creo que en estos temas está más que claro que tenemos que perseguirlos y posicionarlos".

Participaron del encuentro por Abuelas de Plaza de Mayo, Emilce Casado; por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Irene Molinari; los familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Irma Piñeiro y Fernando Martínez Delfino; por la Asociación de Ex Detenidos, Marta García y Pablo Mancini; por la Asociación de Ex Presos Políticos, Carlos Cervera; por APDH el Dr. Juan Carlos Wlasic; el abogado querellante: Dr. César Sivo; la representante del Faro de la Memoria Ana Pecoraro y el exjuez del T.O.F. Nº1 Roberto Falcone.

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