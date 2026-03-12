“Inmensidad”, de Alejandra Brátin: una muestra fotográfica inmersiva para no perderse en Mar del Plata

El Centro de Constructores y Anexos dará inicio a su ciclo cultural 2026 con la inauguración de la muestra fotográfica “Inmensidad”, una instalación inmersiva de la artista Alejandra Brátin, que propone una profunda reflexión visual sobre el paisaje de la Patagonia Austral.

La apertura se realizará el viernes 13 de marzo a las 18.30, en la sede de la institución ubicada en avenida Independencia 2249, en Mar del Plata. La actividad será con entrada libre y gratuita y forma parte del programa Arte en el Centro, que busca acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad.

La propuesta, de altísima calidad, reúne una serie de fotografías de gran formato que invitan al espectador a sumergirse en la inmensidad del paisaje patagónico. A través de una instalación pensada para recorrer y experimentar, Brátin construye una narrativa visual que explora la relación entre el territorio, la quietud y la percepción humana.

Según explica la propia artista, la obra propone “adentrarse en la profunda e inagotable narrativa del paisaje; una búsqueda visual que trasciende lo representado para descubrir la poética que anida en su aparente quietud”. Desde esa mirada, la muestra invita a contemplar la naturaleza no solo como escenario, sino también como espacio de introspección y reflexión.

Alejandra Brátin llega desde la Patagonia Austral con una producción que combina sensibilidad artística y una fuerte impronta conceptual. Sus imágenes capturan la vastedad de los territorios australes y transforman esa experiencia en un recorrido visual que interpela al visitante.