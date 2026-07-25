Desesperada búsqueda de un niño en Santiago del Estero: se lo habría llevado su padre de Mar del Plata

La madre denunció que perdió todo contacto con su hijo y sospecha que fue sacado de la provincia.

Thomás Alonso Jiménez, de 8 años, es buscado intensamente por su familia y por la Policía de Santiago del Estero, a través de la División Búsqueda de Personas, desde el 23 de julio, cuando perdió contacto con su mamá. A su vez, la Justicia solicitó la captura de Rodolfo Alonso, de 41 años, el padre del niño, quien presuntamente lo habría sacado de la provincia sin previo aviso.

A través de un posteo en redes sociales, la mujer pidió que se active la Alerta Sofía y se refuercen los controles en rutas y aeropuertos.



El menor, oriundo de Termas de Río Hondo, se retiró el pasado jueves con su padre en el marco de las vacaciones de invierno. El hombre tiene domicilio en el barrio Aeroparque de Mar del Plata y contaba con un régimen de comunicación establecido por la Justicia como parte de las medidas que regulaban el vínculo entre ambos padres. Sin embargo, la madre denunció que desde entonces desconoce el paradero de su hijo y sospecha que pudo haber sido trasladado fuera de la provincia.





"Estoy atravesando horas de terrible angustia, es muy doloroso para mi, no saber nada de mi hijo", compartió la madre de Thomás a través de un posteo en redes sociales, donde también solicitó que se active la Alerta Sofía y que se controlen las vías de traslado, tanto aéreas como terrestres, ante la posibilidad de que el menor haya sido llevado a otra provincia. "Temo por la vida de mi hijo", expresó hacia el final de la publicación.

El hombre tiene domicilio en el barrio Aeroparque de Mar del Plata, aunque el niño es oriundo de Termas de Río Hondo.

Hasta el momento no trascendió cómo estaban vestidos el niño y su padre al momento de su desaparición, aunque la familia difundió fotografías de ambos para facilitar su identificación. Ante cualquier información sobre su paradero, solicitaron comunicarse con la División Búsqueda de Personas a los teléfonos 4226638 o 154971621, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.