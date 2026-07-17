Apareció en otra ciudad la mujer que era intensamente buscada: “Estaba desorientada”

Afortunadamente apareció Florencia Arroyo, la mujer de 31 años que era buscada desesperadamente desde el martes, cuando fue vista en la zona de Libertad y Marconi, en inmediaciones de la plaza Revolución de Mayo. Según confirmaron sus familiares, apareció en la noche del jueves en la ciudad de Berisso.

Este viernes su mamá contó a 0223 que Florencia la encontraron como “desorientada” en aquella localidad bonaerense, distante a unos 6 kilómetros con La Plata.

“Con apoyo de la policía local de Mar del Plata, logré que la tengan retenida en el hospital de Berisso. Al ser mayor ella, no me dejan intervenir mucho. No sé cómo la voy a encontrar físicamente. Ahora estoy en La Plata”, dijo conmovida la mujer.

Por último, la mamá agradeció la ayuda de la gente, que posibilitó un final feliz. “Mil gracias a las redes y gente que ni me conoce, que me la encontraron”, afirmó.