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Apareció en otra ciudad la mujer que era intensamente buscada: “Estaba desorientada”

El martes la habían visto por última vez en la zona de Libertad y Marconi. Hoy su mamá dio detalles de cómo la encontraron.

La mujer era intensamente buscada desde el martes.

17 de Julio de 2026 08:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

Afortunadamente apareció Florencia Arroyo, la mujer de 31 años que era buscada desesperadamente desde el martes, cuando fue vista en la zona de Libertad y Marconi, en inmediaciones de la plaza Revolución de Mayo. Según confirmaron sus familiares, apareció en la noche del jueves en la ciudad de Berisso.

Este viernes su mamá contó a 0223 que Florencia la encontraron como “desorientada” en aquella localidad bonaerense, distante a unos 6 kilómetros con La Plata.

Con apoyo de la policía local de Mar del Plata, logré que la tengan retenida en el hospital de Berisso. Al ser mayor ella, no me dejan intervenir mucho. No sé cómo la voy a encontrar físicamente. Ahora  estoy en La Plata”, dijo conmovida la mujer.

Por último, la mamá agradeció la ayuda de la gente, que posibilitó un final feliz. “Mil gracias a  las redes y gente que ni me conoce, que me la encontraron”, afirmó.

 

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