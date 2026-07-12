Nuevo operativo para dar con Gerónimo González: rescatistas trabajan en los acantilados del sur

Gerónimo González desapareció de su casa del barrio Florencio Sánchez entre las 4 de la madrugada y las primeras horas del viernes. Desde ese momento, familiares y amigos lo buscan intensamente para dar con su paradero. Días antes, el joven de 22 años había sufrido una crisis vinculada al cuadro de depresión que atravesaba.





Gerónimo estaba presentando mejoras en su padecimiento, pero tras una nueva crisis que lo obligaba a retomar la medicación antidepresiva, dejó una carta de despedida en su casa. Desde la madrugada del viernes no se supo nada más de él. La última vez que lo vieron llevaba un buzo negro y un pantalón de jean azul oscuro. Su familia no pierde las esperanzas de encontrarlo sano y salvo.





La búsqueda sigue activa tras la denuncia radicada en la comisaría quinta y también a través de familiares y vecinos, que colaboran difundiendo su información en las redes sociales. Entre las últimas averiguaciones, el viernes por la noche su padre encontró la mochila del joven cerca de un barranco, en la zona de los Acantilados, llegando a las macetas.





El sábado por la mañana, efectivos policiales y rescatistas realizaron el primer operativo, en el que utilizaron un dron, pero no encontraron indicios del joven. Este domingo, alrededor de las 9, comenzó un segundo rastrillaje, en el que además del dispositivo de grabación aérea también descendieron los rescatistas.





Pese al operativo policial, la familia continúa desesperada y sigue solicitando la difusión del caso, además de la colaboración de quienes puedan aportar datos o acompañar los rastrillajes en la zona. Durante los últimos días, su padre continuó recorriendo los Acantilados junto a amigos, mientras que su mamá mantiene la esperanza y pide que la búsqueda también se extienda a distintos sectores de la ciudad.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a través de los teléfonos: 2235234451, de la madre de Gerónimo, o al 2235896169, del hermano.

Si estás atravesando una situación de crisis emocional o conocés a alguien que la esté viviendo, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas.