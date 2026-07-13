A una semana de la desaparición de Adriana Terenzí, la familia reclama que revisen las cámaras y amplíen la búsqueda

Adriana Noemí Terenzí estaba pasando un momento difícil en su vida. El 6 de julio tomó una drástica decisión: dejó una nota a sus hijas junto con su foto y aseguró que se iba "hacia el mar".

Su familia había notado ciertos cambios en sus expresiones. Tras atravesar un cáncer, cayó en depresión y perdió la vitalidad que la caracterizaba. Sin embargo, siempre estuvieron presentes para acompañarla en ese difícil momento.

Ese mismo lunes, tras advertir su ausencia, la familia radicó la denuncia por averiguación de paradero e inició una intensa búsqueda por su cuenta, además de difundir su fotografía en redes sociales. Gracias al aporte de vecinos, pudieron reconstruir parte de su recorrido y confirmar que tomó un colectivo de la línea 715/720 desde Batán hacia Mar del Plata.

Sus familiares sostienen que aún no se agotaron todas las medidas para reconstruir su recorrido y encontrarla.

De acuerdo con la información aportada por la familia, Terenzí fue vista por última vez alrededor de las 17.10. Al momento de desaparecer vestía una campera negra de abrigo y un gorro de lana negro con pompón. Es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros.

A una semana de su desaparición, sus hijas cuestionan el avance de la investigación y sostienen que no se realizaron todas las medidas posibles para reconstruir el recorrido de la mujer.

"Estuvimos con la fiscal y nos dijo que más recursos de los que están utilizando no tienen. Siguen trabajando, pero supuestamente no cuentan con un dato certero", expresó Ariadna, una de sus hijas, en diálogo con 0223.

Adriana es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros.

Sin embargo, aseguró que ese dato existía desde el primer día: "La información la proporcionamos nosotros desde el momento en que desapareció mi mamá. Sabíamos que se había subido al colectivo porque así lo indica el registro de su tarjeta SUBE y porque una testigo la vio".

En ese sentido, consideró que la investigación debió centrarse desde un principio en el recorrido del transporte público. "Lo que ellos deberían haber rastreado desde el momento en que hicimos la denuncia son las cámaras de las posibles paradas de colectivo", sostuvo.

La familia entiende que la carta dejaba un indicio concreto sobre el posible destino de Adriana. "Si mi mamá en la carta hizo alusión a que se iba hacia el mar, tendrían que haber revisado el recorrido de la línea Batán 715/720, que tiene varias paradas desde Luro e Independencia hasta Colón y Las Heras. Ahí es donde deberían haber buscado", afirmó.

Respecto al análisis de las cámaras de seguridad, Ariadna aseguró que hasta el momento los resultados fueron insuficientes. "Algunas cámaras del COM funcionan y otras no. Solamente nos dijeron que revisaron dos, pero aparentemente dieron resultado negativo. Incluso la fiscal nos explicó que en esas imágenes no se ve bien porque filman desde atrás y no se puede determinar si una persona bajó del colectivo".

La mujer de 64 años dejó una nota en la que decía que se iba "hacia el mar".

Mientras tanto, familiares y amigos continúan realizando una búsqueda por cuenta propia. "Estamos recorriendo comercios para pedirles, de buen corazón, que nos permitan ver las grabaciones del lunes. Pudimos descartar dos paradas, pero después no sabemos más nada", explicó.

Además, cuestionó que "recién ahora están pidiendo una orden para revisar las cámaras de los negocios. Eso se tendría que haber hecho desde el primer momento".

Para la familia, el recorrido del colectivo representa la principal pista disponible. "Si tenían ese dato puntual, que era el transporte, tendrían que haber actuado de inmediato porque después es imposible seguirle el rastro", remarcó.

Incluso, aseguró que desde la fiscalía les advirtieron sobre las dificultades para reconstruir los movimientos de Adriana. "La fiscal nos dijo que, aunque consiguieran una imagen donde se vea que mi mamá bajó del colectivo, de ahí en adelante sería muy difícil seguirla".

Pese a la hipótesis de las autoridades, la familia insiste en que la búsqueda no debe limitarse al mar. "Nunca pudieron confirmar qué pasó. No tenemos certeza de que mi mamá realmente haya atentado contra su vida. Todavía no hay un cuerpo para decir que hay que dejar de buscarla", remarcó.

Ante cualquier información se pueden comunicar al 911 o al 2235259193.

Actualmente se realizan rastrillajes marítimos, aunque sus allegados creen que también debe mantenerse la búsqueda en distintos puntos de la ciudad. "Sabemos que, por el caso de Gerónimo, se siguen haciendo rastrillajes en el mar. Pero ¿y si mi mamá está perdida en la ciudad? También tienen que seguir buscándola y revisar las cámaras", planteó.

Por último, Ariadna reiteró el pedido de la familia para que continúe la difusión del caso y se profundice la investigación. "Desde la fiscalía nos dicen que mi mamá se fue por voluntad propia. Nosotros entendemos que dejó una nota, pero estaba bajo tratamiento antidepresivo y psicológico. Una persona en ese estado puede estar desorientada o perdida dentro de la ciudad y la tienen que seguir buscando", afirmó.

Finalmente, insistió en que la investigación no debe darse por concluida mientras no exista una respuesta sobre el paradero de su madre. "Si la principal hipótesis es que atentó contra su vida, igual tienen que seguir buscándola. Nosotros recorrimos calles y playas de punta a punta. Ellos, que tienen los recursos de la Justicia, deberían hacer mucho más para encontrarla".

La familia solicita que cualquier persona que haya visto a Adriana Noemí Terenzi o pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o al 2235259193.