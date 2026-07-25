El carrerón de Nico Varrone en la Fórmula 2 tras un arranque caótico en Hungría

El piloto argentino mostró ritmo de recuperación tras largar 16°, esquivó los incidentes en Budapest y ya piensa en la carrera principal del domingo.

El rugido de los motores volvió a encender la pasión del automovilismo internacional en el emblemático trazado de Hungaroring. En el marco del Gran Premio de Hungría 2026 y compartiendo pista con la Fórmula 1 y la F3, la Fórmula 2 puso en marcha su octava fecha del calendario en Budapest. Tras una intensa jornada previa que incluyó la práctica libre y la sesión clasificatoria, la categoría reina de la escalera hacia la F1 salía a pista con la promesa de regalar un Sprint vibrante y repleto de alternativas.

El fin de semana para Nico Varrone comenzó con señales más que alentadoras en el exigente trazado magiar. El piloto de Ingeniero Maschwitz encendió las alarmas de los tiempos al marcar un brillante tercer puesto en la FP1, demostrando la velocidad punta del monoplaza del Van Amersfoort Racing. Sin embargo, la fortuna no estuvo del todo de su lado a la hora de cerrar la vuelta rápida en la clasificación, quedando relegado al 16° lugar de la grilla para los dos compromisos del fin de semana.

Lejos de amedrentarse por la posición de salida en un circuito donde sobrepasar es una tarea titánica, el argentino dio una verdadera lección de temple en la largada del Sprint. Varrone realizó una partida impecable y, a pura muñeca y precisión, logró avanzar tres posiciones antes de completar los primeros cinco giros de competencia. Su ritmo constante le permitió afirmarse en el pelotón intermedio y meterle presión a los autos que transitaban por delante.

El dramatismo de la prueba aumentó en el promedio de la carrera tras un fuerte accidente que protagonizaron Nikola Tsolov y Sebastián Montoya, choque que obligó al abandono de ambos pilotos.

Capitalizando con maestría el desorden ajeno y mostrando los reflejos necesarios para esquivar el peligro, Varrone continuó con su escalada en el clasificador para cruzar la bandera a cuadros en un meritorio 11° puesto, quedando a las puertas de la zona de puntos.

En el frente de batalla, el italiano Gabriele Mini firmó una actuación magistral al mando de su Alpine para quedarse con una victoria sumamente inteligente, siendo este su segundo triunfo de la temporada 2026. El podio en Hungaroring lo completaron el sueco Dino Beganovic en el segundo escalón y el neerlandés Laurens Van Hoepen en la tercera colocación, mientras que el brasileño Rafael Camara y el indio Kush Maini sellaron su presencia dentro del Top 5.

La carrera principal (Feature Race) se llevará a cabo este domingo 26 de julio a partir de las 06:25 hs (horario argentino). Nico Varrone volverá a ser de la partida desde el casillero 16° junto al Van Amersfoort Racing, con la clara firmeza de concretar otra actuación sobresaliente en tierras húngaras.