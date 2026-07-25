Exprimió al máximo su Alpine: P13 para Franco Colapinto en la qualy de Hungría
El piloto argentino finalizó su participación en la qualy del Gran Premio de Hungría y terminó en el puesto 13 por detrás de su compañero de equipo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un viernes complicado, Franco Colapinto enderezó su fin de semana este sábado con la práctica libre 3 y lo continuó con una buena clasificación. El argentino finalizó en el puesto 13 en la Q2 y largará pegado a su compañero de equipo, Pierre Gasly mañana a partir de las 10 de la mañana.
El tiempo de la mejor vuelta del pilarense fue de 1:19.027 y terminó a 183 milésimas de Gasly que largará un puesto por delante de Colapinto.
Junto con el argentino en la Q2 quedaron eliminados: Fernando Alonso (P16), Esteban Ocon (P15), Gabriel Bortoleto (P14), Pierre Gasly (P12) y Liam Lawson (P11).
Por su parte en la Q3 la pole fue para Lando Norris que le ganó a los dos Ferrari. El piloto de McLaren con un 1:17.207 marcó el mejor tiempo de la sesión y del fin de semana para asegurarse el primer lugar. Hamilton quedó segundo 12 milésimas por detrás y Charles Leclerc en tercer lugar a 238 milésimas.
Mañana a partir de las 10 de la mañana se disputará el Gran Premio de Hungría, la que será a la última carrera antes del receso de verano, teniendo en cuenta de que la acción del automovilismo recién regresará el 23 de agosto en los Países Bajos.
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