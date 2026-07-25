Exprimió al máximo su Alpine: P13 para Franco Colapinto en la qualy de Hungría

El piloto argentino finalizó su participación en la qualy del Gran Premio de Hungría y terminó en el puesto 13 por detrás de su compañero de equipo.

Luego de un viernes complicado, Franco Colapinto enderezó su fin de semana este sábado con la práctica libre 3 y lo continuó con una buena clasificación. El argentino finalizó en el puesto 13 en la Q2 y largará pegado a su compañero de equipo, Pierre Gasly mañana a partir de las 10 de la mañana.

El tiempo de la mejor vuelta del pilarense fue de 1:19.027 y terminó a 183 milésimas de Gasly que largará un puesto por delante de Colapinto.

Junto con el argentino en la Q2 quedaron eliminados: Fernando Alonso (P16), Esteban Ocon (P15), Gabriel Bortoleto (P14), Pierre Gasly (P12) y Liam Lawson (P11).

Por su parte en la Q3 la pole fue para Lando Norris que le ganó a los dos Ferrari. El piloto de McLaren con un 1:17.207 marcó el mejor tiempo de la sesión y del fin de semana para asegurarse el primer lugar. Hamilton quedó segundo 12 milésimas por detrás y Charles Leclerc en tercer lugar a 238 milésimas.

Mañana a partir de las 10 de la mañana se disputará el Gran Premio de Hungría, la que será a la última carrera antes del receso de verano, teniendo en cuenta de que la acción del automovilismo recién regresará el 23 de agosto en los Países Bajos.