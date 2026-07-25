Cortan la Ruta 88 para hacer carreras ilegales: “Nos cruzaron cinco motos y casi chocamos”

La denuncia fue acompañada por un video enviado por una lectora de 0223, donde se observa la situación registrada durante la noche.

Una lectora de 0223 denunció que durante la noche del viernes se registraron carreras ilegales sobre la Ruta 88, en las terminaciones del barrio Don Emilio en sentido a Batán, donde varias motos interrumpieron el tránsito y obligaron a los vehículos que circulaban por el lugar a detenerse.





La denuncia apunta a una situación que, según vecinos, ocurre casi todas las noches y genera preocupación entre quienes viven y circulan por la zona.

Según relató la mujer, se dirigía hacia Batán junto a otras personas cuando, en el semáforo ubicado sobre la ruta, cinco motos se atravesaron en el camino para impedir el paso. “Casi chocamos y nos patearon el auto”, contó, al describir el momento de tensión que vivieron mientras los motociclistas realizaban picadas.







Luego del episodio, los damnificados se acercaron hasta la garita policial ubicada en las inmediaciones de la estación de servicio para realizar el reclamo. Ahí, según indicaron, encontraron a otra familia que también había denunciado situaciones similares en la zona.





La vecina les contó que vive a pocas cuadras del lugar y que las carreras ilegales ocurren “casi todas las noches”. Además, aseguró que ya había acudido al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para pedir intervención, aunque afirmó que tampoco recibió una respuesta concreta.

De acuerdo al relato de los vecinos, desde la garita policial les indicaron que, ante un aviso a los patrulleros, los motociclistas suelen escapar y que el personal apostado en el lugar solo tiene intervención dentro de esa zona específica.