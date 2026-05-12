"Estos mañana no trabajan, nosotros sí": vecinos de Punta Mogotes no pueden dormir por las picadas frente a la costa
La indignación regresó con el ruido de los caños de escape el domingo por la noche. "Así estamos desde el 2022", reclamaron los frentistas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una secuencia repetida y una solución que no aparece. Enfrente de los balnearios de Punta Mogotes, los vecinos conviven cada fin de semana con el ruido de las motos que corren picadas, hacen stunt y derrapan. "Así estamos desde el 2022: reclamando esto todas las madrugadas de los viernes y de los lunes", dijo una damnificada por la contaminación sonora.
Para los vecinos, el problema pasó a ser el hartazgo. Porque se cansaron de reclamar desde hace años y la situación continúa de igual manera: "Ahora nos dicen que llamemos al 911. La Municipalidad... una desidia absoluta".
En los videos enviados a la redacción de 0223, una vecina relata con indignación el paso de las motos por el frente de su vivienda. Terminó el domingo, cayó la madrugada del lunes y no pudieron dormir. "Estos mañana no trabajan, nosotros sí", comentó ofuscada.
Desde diciembre no llegaban reportes de algo que, parece, normal en la temporada baja. Cuando los turistas dejan la ciudad, los motociclistas se adueñan por las noches de Punta Mogotes y estiran hasta la madrugada sus pruebas. "Es un abandono total. ¿Para qué pagamos nuestros impuestos?", cerró con bronca quien grabó el video, mientras intentaba (sin suerte) descansar en su casa.
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