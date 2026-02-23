Escenas de alto riesgo en el Enduro del Verano: lo filmaron haciendo “picadas” y fue aprehendido

La camioneta incautada en Villa Gesell por la policía en el Enduro del Verano.

Un joven de 24 años fue aprehendido en el marco del tradicional Enduro del Verano, que se desarrolla cada temporada en Villa Gesell, luego de ser detectado realizando maniobras peligrosas con una camioneta en un sector con alta concentración de público.

Según informaron fuentes oficiales en contacto con 0223, una camioneta Volkswagen Amarok fue observada realizando maniobras tipo “picada”, conducta que generó un riesgo concreto para la integridad física de los asistentes. Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado y su conductor identificado.

El procedimiento se llevó a cabo durante el despliegue del Operativo “Sol a Sol 2025/2026”, cuando personal de la SubDDI Villa Gesell, junto con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la policía comunal, desarrollaba tareas investigativas encubiertas y registros fílmicos preventivos en el predio del evento.

Con intervención de la UFID N° 6 de Villa Gesell, a cargo del Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores, encabezado por el David Mancinelli, se dispuso la aprehensión del joven por infracción al artículo 193 bis del código penal. Además, se procedió a la incautación de la camioneta y de la licencia de conducir.

El joven de 24 aprehendido en Villa Gesell durante el Enduro del Verano.

Desde el ámbito judicial señalaron que este tipo de maniobras, en muchos casos, suele encuadrarse en faltas administrativas. Sin embargo, en esta oportunidad, la contundencia del material fílmico reunido y el nivel de riesgo generado para terceros motivaron una respuesta penal inmediata.

El operativo se inscribe dentro de una política de prevención activa y control estratégico en eventos de gran concurrencia, en articulación entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Villa Gesell y la Fiscalía General.

Las autoridades remarcaron que este tipo de intervenciones no sólo buscan sancionar conductas temerarias, sino también reforzar la concientización sobre la responsabilidad individual en espacios públicos, especialmente en encuentros masivos donde cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves.