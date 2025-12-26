“Noche por medio esto es un descontrol”: vecinos de la Canchita de los Bomberos denuncian picadas y ruidos molestos
Aseguran que los ruidos son “insoportables” y duran hasta las 4 de la madrugada a metros del Museo MAR. Afirman que a pesar de las numerosas denuncias al 911 y al Municipio, “nadie hace nada”.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Vecinos de la zona norte de Mar del Plata denuncian que desde hace varias semanas dormir se torna “insoportable” y piden que las autoridades “hagan algo” debido a la presencia de numerosas motos y autos, que durante la madrugada, no dejan dormir.
“Están 4 o 5 veces por semana, entre las 00.00 y las 4.00 aproximadamente en la zona de Concepción Arenal, entre Dardo Rocha y Ricardo Gutiérrez. Incluyen música a alto volumen, gritos, alcohol, drogas, picadas y esas explosiones con los caños de escapes. Es un descontrol”, lamentó Florencia, una vecina de Parque Luro.
En declaraciones a 0223, la mujer contó que la familia se mudó hace menos de un mes y descubrió que la situación los mantienen totalmente desbordados. “Era el sueño de mi vida venir a vivir cerca del mar y ahora se convirtió en una pesadilla”, expresó.
“Lo peor es que muchos vecinos lo tienen normalizado, porque me dicen que sucede hace meses. Y que no tiene solución. Y parece así: hice reiterados reclamos vía 911, comisaría primera, Municipalidad (ruidos molestos y nocturnidad, secretaría de seguridad). Nadie hace nada. Y es muy fácil, porque con un patrullero ahí, dejan de venir. Es imposible dormir y vivir así”, se quejó.
