Lionel Messi reapareció tras el Mundial y sorprendió con una visita muy especial en Rosario

El capitán de la Selección Argentina volvió a mostrarse en público durante sus vacaciones y eligió acompañar al club impulsado por su familia en un partido de la Primera C.

Después de varios días de absoluto hermetismo desde su llegada a Rosario, Lionel Messi volvió a aparecer en público y lo hizo en un contexto muy diferente al habitual. El capitán de la Selección Argentina asistió al encuentro entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario por la Primera C, marcando así su primera imagen pública desde la final del Mundial.

Desde que arribó a la ciudad el miércoles para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia, Messi había evitado cualquier exposición. Incluso, pese a la gran cantidad de fanáticos que se acercaron a las inmediaciones de su casa en Funes con la ilusión de verlo, el rosarino había mantenido un perfil muy bajo hasta este fin de semana.

La presencia del astro argentino revolucionó la jornada en la cancha de Central Córdoba. Messi fue a apoyar a Leones FC, la institución impulsada por su familia y presidida por su hermano Matías Messi. Sin embargo, el resultado deportivo no fue el esperado: Leones cayó en un partido clave y dejó pasar la posibilidad de acercarse a la cima de la Zona B, aunque sigue firme en la pelea por el ascenso.

El vínculo de Lionel Messi con Leones va mucho más allá de una visita ocasional. El club fue fundado el 2 de enero de 2015 y durante años desarrolló un importante trabajo formativo con el respaldo de la Fundación Messi. En 2026 alcanzó un hito histórico al conseguir la afiliación directa a la AFA para competir en la Primera C, un privilegio poco frecuente dentro del fútbol argentino.

Mientras tanto, el futuro inmediato del capitán todavía permanece abierto. Messi aún no tiene confirmada la fecha de regreso al Inter Miami y el entrenador Guillermo Hoyos ya había explicado que el rosarino contaría con el tiempo necesario para recuperarse física y mentalmente después de la intensa exigencia que implicó disputar el Mundial.

De esta manera, la primera postal de Lionel Messi tras la Copa del Mundo no llegó en un entrenamiento, un evento comercial ni un estadio repleto, sino acompañando el crecimiento de un proyecto profundamente familiar. Una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales y volvió a demostrar el fuerte vínculo del mejor futbolista del mundo con Rosario y con el club que su familia convirtió en realidad.