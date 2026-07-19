Puede haber sido el último baile del mejor deportista del país y de la historia con la albiceleste.

Arrancaste tu camino en 2005 en aquel amistoso tan recordado ante Hungría y tal vez todo se termine hoy, allí en el maldito MetLife Stadium de Nueva York. Pero tu camino será recordado Lionel Andrés Messi, no solo por las victorias que tanto nos diste en estos últimos años sino por toda la garra, el aguante y el amor que demostraste por esta camiseta.

Fueron esquivos tantos torneos: Copa América 2007, Mundial 2010, Copa América 2011, Mundial 2014, Copa América 2015, Copa América 2016 (aquella final en la que dijiste que no era para vos y que dabas un paso al costado), Mundial 2018, Copa América 2019.

Pero llegó Lionel Scaloni que te devolvió la alegría, armó la familia y el equipo que tanto necesitabas para hacer la historia que te faltaba. La épica en el Maracana en 2021 con el golazo de Di María. O el Mundial de Qatar en el que demostraste que viejos eran los trapos y nos diste la alegría a todos de volver a ser campeones después de 36 años. Además llegó la Copa América 2024 en la que fuimos en piloto automático y arrazamos igual.

Los últimos dos años eran de yapa supuestamente. Pero seguiste anotando goles, nos hiciste llorar y emocionar a todos con cada función y llegamos hasta este Mundial 2026.

Una Copa del Mundo en la que había mucha incertidumbre claro por tu edad y tu fisico pero les tapaste la boca a todos 10. Nos llevaste hasta los 16 avos de final vos: con seis goles en la fase de grupos, nos salvaste con Cabo Verde, con Egipto, con Suiza y con Inglaterra.

La suerte estuvo de nuestro lado pero no por ganar todos esos partidos, sino porque cada victoria era verte jugar un ratito más con la camiseta más linda del mundo. Gracias Leo. Gracias Pulga. Sos mucho más que goles, asistencias, gambetas o títulos. Te queremos y nunca nos olvidaremos de todo este camino.