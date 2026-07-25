Durísimo nocaut: Santiago Ponzinibbio cayó ante Sam Patterson y encendió las alarmas

El peleador argentino fue superado por el británico en UFC Abu Dabi y sumó su segunda derrota consecutiva por nocaut técnico.

Santiago Ponzinibbio volvió a presentarse en el octágono de la UFC, pero la noche en Abu Dabi terminó de la peor manera. El argentino fue derrotado por nocaut técnico (TKO) por el británico Sam Patterson, quien impuso condiciones desde el inicio del combate y cerró la pelea con una contundente definición en el segundo asalto.

El inglés mostró superioridad durante gran parte del enfrentamiento y fue desgastando al "Rasta" con precisión y potencia. A los 3:06 del Round 2 encontró el momento justo para lanzar una ráfaga de golpes que obligó al árbitro a detener el combate, decretando el triunfo de Patterson por TKO.

Con esta derrota, Ponzinibbio quedó con un récord profesional de 31 victorias y 10 derrotas en las artes marciales mixtas. El resultado representa un nuevo golpe para el experimentado peleador platense, que buscaba reencontrarse con el triunfo en uno de los eventos más importantes del calendario de la UFC.

La caída en UFC Abu Dabi profundiza un momento complicado para Santiago Ponzinibbio. A sus 39 años, el argentino acumula dos derrotas consecutivas por la vía rápida, luego de haber sido vencido también por nocaut técnico frente a Daniel Rodríguez en mayo de 2025.

El futuro del "Rasta" en la principal organización de artes marciales mixtas del mundo queda ahora bajo la lupa. Si bien Ponzinibbio sigue siendo uno de los máximos referentes argentinos en la UFC, esta nueva derrota lo obliga a replantear su camino deportivo mientras intenta volver a competir al máximo nivel dentro de una división cada vez más exigente.